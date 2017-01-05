Kahraman Şehit Polis İki Ay Önce Anne Acısı Yaşamış!

İzmir Adliyesi'ne yönelik bombalı araç ile gerçekleştirilen terör saldırısında teröristleri fark ederek onlarla çatışmaya girip, katliamı önlerken şehit olan trafik polisi Fethi Sekin'in Elazığ'ın Baskil İlçesine bağlı Doğancık Köyü nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi.

ANNESİ KANSERE YENİLMİŞ

Şehit polis Sekin'in 62 yaşındaki annesi Hatun Sekin'i 55 gün önce kanserden dolayı kaybettiği ve 66 yaşındaki babası Mehmet Zeki Sekin'in de eşini kaybetmesinden sonra İzmir'deki oğlunun yanına gittiği belirtildi.

ELAZIĞ'DA TOPRAĞA VERİLECEK

6 kardeşi olan ve 8 yıldır İzmir'de bulunan şehit polis memuru Fethi Sekin'in cenazesinin de Elazığ'ın Baskil İlçesine bağlı Doğancık Köyüne getirilip toprağa verileceği belirtildi.

2014 YILINDA ÖLÜMDEN DÖNMÜŞ

İzmir Bayraklı Adliye binası önünde bombalı araçla saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin 'in 2014 yılı Mayıs ayında geçirdiği kazada ölümden döndüğü bildirildi.

Şehit Sekin, o dönem İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde motosikletli 'Şahinler' timlerinde görevli iken, geri manevra yapan bir otomobilin çarpmasıyla havaya fırlayıp bel ve sırtından yaralanmış, kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülenmişti.

HAKİM VE SAVCILAR YIKILDI

Saldırı sonrası uzun süre Adliye'de tutulan hakim ve savcıların Sekin'in şehit olması üzerine adeta yıkıldığı öğrenildi.

Başta hakim ve savcılar olmak üzere adliye çalışanlarının gözyaşılarını tutamadığı belirtildi.

Polis memuru Fethi Sekin'in Elazığ'ın Baskil doğumlu olduğu öğrenildi.