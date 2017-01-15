Kahraman Şehit Polis Fethi Sekin İçin Futbol Turnuvası

İZMİR Adliyesi'ne yönelik 5 Ocak'taki bombalı terör sadırısında, teröristlerle son kurşununa kadar çatışıp şehit olan polis memuru Fethi Sekin anısına Bayraklı Belediyesi futbol turnuvası düzenledi. Ege Bölgesi'ndeki profesyonel ve amatör futbol takımlarına yönelik turnuvaya 2007 doğumlu sporcular katılabilecek. Son başvuru tarihinin 18 Ocak olduğu bu anlamlı turnuva 23 Ocak sömestir arasında başlayacak.



İzmir Adliyesi'nde meydana gelen hain terör saldırısında teröristlerle kahramanca mücadele ederek şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in adı Bayraklı'da yaşatılmaya devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen futbol turnuvasına Şehit polis memurunun adı verildi. U10 kategorisindeki 2007 doğumlu sporcularla tüm profesyonel ve amatör takımların katılabileceği Şehit Fethi Sekin futbol turnuvası 23 Ocak'ta Şehit Ümit Boz tesisleri'nde başlayacak. Turnuvaya katılmak isteyen takımlar için son tarih ise 18 Ocak olarak belirlendi. Katılımcıların Bayraklı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nden detaylı bilgi alabileceği bildirildi.



Turnuva kapsamında top sektirme ve penaltı atışarı gibi yarışmalar da gerçekleştirilecek ve bu yarışmalara her takım bir sporcu gönderecek. Şehit Fethi Sekin Futbol Turnuvası Şehit Ümit Boz Tesisleri'nde 23 Ocak Pazartesi başlayacak. Turnuva yarı sahada 15 dakika olmak üzere 2 devre halinde oynanacak ve resmi hakemler yönetecek. Müsabakada takımlar 15 sporcu ile katılabilecek. Müsabaka boyunca 1 kaleci 7 oyuncu olmak üzere toplam 8 oyuncu oynayacak. 7 yedek oyuncu değiştirme sınırı olacak. Lig usulüne göre oynanacak müsabakalarda galibiyete 3 mağlubiyete 0 puan verilecek. Müsabakanın berabere bitmesi halinde seri penaltı atışlarıyla kazanan belirlenecek. Grubunda 1 ve 2 olan takımlar bir üst tura çıkacak.



ÖDÜLLER



Şehit Fethi Sekin futbol turnuvası kapsamında mücadele edecek sporcular dereceye girmeleri halinde de ödüllendirilecek. Buna göre frikik, penaltı ve top sektirme yarışmalarında birinci olan sporculara spor ayakkabı, turnuvada finaline çıkan iki kaleciye birer çift eldiven, dördüncü olan takıma kupa, madalya, üçüncüye kupa, madalya, ikinci olan takımına kupa, madalya, kamp tişörtü ve turnuvanın şampiyonuna ise kupa, madalya, kamp tişörtü ile eşofman takımı verilecek.



- İzmir