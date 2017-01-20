Kahraman Şehit Fethi Sekin'in İsmi Devlet Hastanesi'nde Yaşayacak

Baskil ilçesinde temaslarda bulunan Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, İzmir'de kahramanca mücadele ederken şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in isminin ilçede yapımı tamamlanan devlet hastanesine verileceğini söyledi.



İlçe ziyaretleri kapsamında Baskil'e giden Vali Murat Zorluoğlu, burada ilk önce İzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısında kahramanca mücadele edip şehit düşen Fethi Sekin'in Doğancık köyündeki mezarına ziyarette bulunarak dua etti. Daha sonra ilçede bulunan Anadolu Lisesi'ndeki toplantıya geçen Vali Zorluoğlu, İlçe Kaymakamı Uhut Emre Koyuncu, Belediye Başkanı İhsan Akmurat, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Toplantıda 2016 yılının zor bir yıl olmasına rağmen devlet imkanları ile yatırımların hız kesmeden devam ettiğini belirten Vali Murat Zorluoğlu, "Bugünkü toplantımızda daha çok sizlerin sorun ve taleplerini dinlemek üzere bir aradayız. Bildiğiniz gibi 2016 yılı ülkemiz için oldukça zor bir yıl oldu. Ülkemizin sınırlarının bulunduğu coğrafyada çok önemli sorunlar yaşanmakta ve yeni bir düzen kurulmak istenmektedir. Elbette ülkemiz bu duruma seyirci kalmamaktadır. Bütün bu nedenlerden dolayı da başta PKK ve DAEŞ gibi taşeron örgütler tarafından ülkemizin kalkınmasının ve bölgesinde daha güçlü olmasının önüne geçilmek için tuzaklar kurulmaktadır. Bildiğiniz gibi 15 Temmuz darbe girişimi de bu çabanın bir ürünüdür. Bütün bunlar ülkemizde istikrarı bozmak, ülkemizin tarihteki büyük ve önemli yerine geri dönme çabalarını durdurmak için yapılmaktadır. Bizlerin uyanık olmamız ve birlik beraberlik içerisinde olarak bu günleri atlatmamız gerekmektedir" dedi.



Terör hadiselerine rağmen kamu hizmetlerinin bir kesintiye uğramadığını ve bütün kurumlar yatırımlarını sürdürdüğünü aktaran Vali Zorluoğlu, "Elazığ'da 2016 yılı başında öngörülen yatırım hedeflerini üzerine çıkmışlar ve 611 milyon lira kaynak kullanmışlardır. Bu yatırımlara İl Özel İdaresi'nin kaynakları da dahil edildiğinde bu rakam 900 milyon lirayı bulmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti devleti büyük bir devlettir. Bir yandan terörle etkin şekilde mücadele ederken bir yandan da yatırımlarına devam etmektedir. 2016 yılında Baskil ilçesinde de kamu imkanları ile önemli yatırımlar gerçekleştirilmiştir. Özel idare imkanları ile su ve kanal hizmetleri başta olmak üzere 9 milyon liralık yatırım yapılmıştır" diye konuştu.



Muhtar ve vatandaşların sorunlarını da dinleyen Vali Zorluoğlu, Şehit Fethi Sekin'in isminin Baskil'de de yaşatılacağını aktararak, "Muhtarlar ve katılımcıların da görüşleri doğrultusunda şehidimizin isminin Baskil'de yapımı tamamlanan devlet hastanesine vereceğiz" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ