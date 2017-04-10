Kahraman Şehit Fethi Sekin'e Ziyaretçi Akını

İzmir'de teröristlerce kahramanca mücadele ederken şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in, köyündeki kabri ziyaretçi akınına uğruyor.



İzmir Adliyesi önünde teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen ve büyük bir faciayı önleyen kahraman polis memuru Fethi Sekin'in kabrinde, Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Bayramı nedeniyle ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Baskil'in Doğancık köyüne gelen vatandaşlar, Annesi Zeynep Hatun Sekin'in mezarı yanında bulunan Şehit Fethi Sekin'in kabri başında Kur'an-ı Kerim okuyarak dua ediyor.



Kahraman şehidin kabrini köyde bulunan babası Mehmet Zeki Sekin, emniyet personeli ve Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz da ziyaret etti. Baba Sekin, oğlunun kabrini ziyarete gelenlere sağlık durumu uygun olduğu müddetçe eşlik etmeye çalışıyor.



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