Kahraman Polis Sekin İçin Mevlit Okutuldu

İzmir'in Bayraklı ilçesinde faaliyet gösteren Balıkesirliler Eğitim Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği, İzmir Adliyesinde gerçekleştirilen terör saldırısında şehit düşen kahraman polis Memuru Fethi Sekin için mevlit okutup lokma döktürdü.



Balıkesirliler Eğitim Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği, İzmir Adliyesinde gerçekleştirilen terör saldırısında şehit düşen kahraman polis Memuru Fethi Sekin'i unutmadı. Dernek, anma programı kapsamında şehit polis memuru için mevlit okutup lokma döktürdü. Anma programına katılan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Karabağ, "Bu ülkeyi sevenlerle sevmeyenler arasında mücadele var. Biz burada ölürüz vatansız yaşamayız. Allah bize vatansız yaşamayı nasip etmesin. Zor günlerde Atatürk'e ve Cumhuriyet'e sığınıyoruz. Değerlerimizi normal günlerde hatırlamamız gerekiyor. Anadolu'yu İstiklal Savaşından önce işgal edenler Kürt-Türk, mezhep savaşlarıyla bölmek istiyorlar. Onun için hepimizin birlik olması gerekiyor" dedi.



Karabağ, "Eğer Fethi Sekin'in kahramanlığı olmasa orada büyük bir katliam olacaktı. Bu ülkeyi sevenler hedef halinde. Bu ülkeyi sevenlerle bu ülkeyi sevmeyenlerin mücadelesi var. Sığındığımız yer yüce rabbimiz; ama ışık olarak yolumuz Atatürk'ün yolu olmalı. Atatürk hem ülkede hem de komşularda barışı istedi. Suriye'de, Irak'ta çevremizde barış olmayınca oralardaki kargaşa ne yazık ki bize de sıçradı. ve o acıları yaşıyoruz. Biz bir ülkedeyiz ve vatanımız var. Burada sıkıntılar içinde yaşayabiliriz. İşsiz ve yoksul kaldığımız günler sıkıntılı günlerimiz olabilir. İşsizliği, sıkıntılı günleri atlatabiliriz. Bunlar geçebilir ama vatansız yaşanmaz" şeklinde konuştu.



"Kürt-Türk, mezhep savaşlarıyla bölmek istiyorlar"



Suriye'deki iç savaştan kaçanların Türkiye'ye sığındığını ve zor şartlarda hayatlarını devam ettirdiklerini vurgulayan Başkan Karabağ, şöyle devam etti:



"Aslında doğru olan ülkelerindeki savaşın bitip kendi vatanlarına geri dönmeleridir. Biz de Orta Doğu ülkelerindeki gibi bir halk yapısı yok. Ülkemizde savaş çıkınca terk etmeyiz. Biz burada ölürüz vatansız yaşamayız. Allah bize vatansız yaşamayı nasip etmesin. Biz vatansızlığa alışkın değiliz. Bütün coğrafyaları ele geçirmişiz en son sığındığımız yer Anadolu'muz. O Anadolu'yu İstiklal Savaşı'ndan önce işgal edenler Kürt-Türk, mezhep savaşlarıyla bölmek istiyorlar. Onun için hepimizin birlik olması gerekiyor. Bizi yönetenlerin bu dünya gayesinden uzaklaşması gerekiyor. Ben belediye başkanı, milletvekili, cumhurbaşkanı olacağım, ille de ben olacağım dememeli. İlle de Cumhuriyet ille de Atatürk demeli. Zor günlerde Atatürk'e ve Cumhuriyet'e sığınıyoruz. Normal günlerde hatırlamamız gerekiyor. Onun için de ben Türk Bayrağını ve Atatürk resmini indirmeyen derneklere gidiyorum. Bunlardan biri de Balıkesirliler Derneği. Sizinle, kırmızı beyazla gurur duyuyorum. Fethi Sekin kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum. Ona herkes sahip çıkıyor. Biz de Bayraklı Belediyesi olarak sahip çıkıyoruz. Bu sadece bir kahramanla olacak iş değil. Topyekun mücadele etmemiz gerekiyor." - İZMİR