Kahraman Polis, Ölüme Meydan Okuyarak Bombalı Saldırıyı Çözdü

Adana'da bomba uzmanı polis memuru, bomba yüklü aracı patlatmaya götüren terörist vurularak etkisiz hale getirildikten sonra 3 banyo sobası içindeki 150 kilo fabrikasyon patlayıcıyı ölüme meydan okuyarak etkisiz hale getirdi. Ardından parmak izi çalışması yaparak iki kişinin şehit olduğu valiliğe yönelik bombalı saldırının faillerine ulaşılmasını sağladı.



Adana Valiliği personel oto parkına park edilen bomba yüklü araç, 24 Kasım 2016 günü sabah saat 08.05'te patlatılması sonucu 2 sivil görevli şehit olurken 33 kişi yaralandı. 64 araç kullanılamaz hale geldi. Polis, olaydan sonra alarma geçti. Şehrin dört bir tarafında zanlı ve zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.



"İkinci saldırı kahraman polis tarafından önlendi"



Polis bu arada ikinci bir bomba yüklü araçla Adana Emniyet Müdürlüğü binasına saldırı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine şehrin dört bir tarafı abluka altına alınırken ilk bomba yüklü aracın satın alındığı bilgisinden yola çıkarak, aynı yöntemle satın alınan başka bir aracın olup olmadığını araştırmaya başladı. Bu sırada bir hafif ticari aracın da satın alındığı belirlendi. Polis, hemen bu aracın peşine düştü. Aracın en son Sarıhamzalı Mahallesi'nde görüldüğü bilgisi üzerine ekipler buraya hareket etti. Yapılan çalışmalarda araca ulaşan güvenlik güçleri, dur ihtarında bulundu. Ancak terörist durmak yerine elini cebine atarak bombayı patlatmak isterken araca yaklaşan polis, teröriste ateş açıp etkisiz hale getirerek olası bir facianın önüne geçti.



"Polis ölüme meydan okuyarak 150 kilo bombayı etkisiz hale getirdi"



Polis hemen bomba yüklü aracın etrafındaki herkesi uzaklaştırdı. Olay yerine yaklaşık 15-20 metre yakınına kimse yaklaştırılmadı. Bomba yüklü aracın yakınındaki bütün evler de boşaltıldı. Olay yeri inceleme ekipleri ve bomba imha uzmanları ise olay yerine gelerek çalışma başlattı. Polis, bombayı patlatarak etkisiz hale getirmek yerine canı pahasına patlatmadan etkisiz hale getirmeyi seçti. 3 banyo sobası içine konmuş A4 ve C4 plastik bombadan daha etkili İstanbul Beşiktaş stadındaki saldırıda kullanılan fabrikasyon olan 150 kiloluk bomba kahraman polisler tarafından etkisiz hale getirildi.



"Bombanın üzerindeki parmak izinden zanlıya ulaşıldı"



Polislerin canı pahasına bombayı patlatmadan etkisiz hale getirdikten sonra olay yeri inceleme ekipleri bomba üzerinde parmak izi çalışması yaptı. Yapılan bu çalışmada alınan parmak izleri eşleştirmesi yapıldı. Bu eşleştirmede bombanın üzerinde Mehmet Emin V.'nin parmak izi olduğu anlaşıldı. Polis, hemen zanlıyı bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada zanlının valilik saldırısının planlayıcısı olduğu, aynı zamanda bomba yüklü aracı valiliğe koyan ve etkisiz hale getirilen bombacıyı Adana'ya getirdiği belirlendi. Zanlı, Mardin'de polis tarafından yakalandı. Şahıs, Adana emniyetine getirilerek uzun süre sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Polisin canını ortaya koyarak bombayı patlatmayıp etkisiz hale getirmesiyle 2 şehidin 33 yaralanın kanı yerde kalmadı. - ADANA