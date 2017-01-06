Kahraman Polis Ölmeden Önce Bile Vatandaşı Korumuş

İzmir'deki terör saldırısında katliamın önüne geçen ve şehit olan polis Fethi Sekin'in yardımına koşan bir taksici, "Fethi ağabeyin yanına ilk ben gittim ona tampon yapmak için. Ölürken bile bana 'yat yat mevzi al' şeklinde korumaya çalıştı" dedi.



İzmir'de gerçekleşen ve bir polis ile bir adliye çalışanının şehit olduğu, 9 kişinin yaralandığı hain terör saldırılarının ardından daha fazla kişinin ölmemesi için canını feda eden şehit polisi memuru Fethi Sekin'in son onlarına tanıklık eden taksici Çetin Yenel, yaşadığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.



Olayın ardından polis memurunun yanına koştuğunu belirten Yenel, "Fethi ağabeyin yanına ilk ben gittim. Ona tampon yapmak için. Ölürken bile bana 'yat yat mevzi al' şeklinde korumaya çalıştı" dedi. Duygulandıran mesajı sosyal medya hesabından paylaşan taksici Çetin Yenel, yaşadığı bir anısına da mesajında yer verdi.



"Bu kadar fedakar insanların ülkesinde bu bombalar etkisiz olur"



Yaralı bir kadını hastaneye götürdüğünü anlatan Yenel, "Ambulans geldi. Sonra gözünden yaralanan bir hanım vardı. Ona hastaneye götürdüm. Yaralı hanım inerken, 'borcum ne kadar' dedi. 'Sonra bulurum' dedi; yani beni bulup para verecek. Bu kadar naif, bu kadar fedakar insanların ülkesinde bu bombalar etkisiz olur" şeklinde konuştu. - İZMİR