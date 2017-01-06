Kahraman Polis Fethi Sekin Mermisi Bitene Kadar Hainlerle Çatıştı

İzmir'de adliyeye yönelik alçak saldırıda facianın daha da büyümesini engelleyen şehit polis Fethi Sekin tüm Türkiye'nin dilinde. Mermisi bitene kadar uzun namlulu silahları olan teröristlerle çatışan kahraman polis beylik silahıyla 1 teröristi öldürdü, ardından şehit oldu. Kahraman polis Sekin'in teröristleri erken fark etmesi ise İzmir Adliyesi'nde büyük bir katliamın önüne geçti.

MERMİSİ BİTENE KADAR TERÖRİSTLERLE ÇATIŞTI

Dün saat 16.10'da İzmir Adliyesi önüne bomba yüklü araçla gelen teröristler, C Kapısı ile hakim ve savcı araçlarına ayrılan otoparka girmek istedi. Burada görevli trafik polisi Fethi Sekin'in izin vermemesi üzerine araçtan inip koşarak uzaklaşan teröristlerden biri, elindeki düzenekle, LPG'li olduğu belirtilen geldikleri araçtaki bombayı infilak ettirdi. Aracın LPG tankının da havaya uçtuğu patlamanın sesi, Bayraklı ve Bornova ilçeleri başta olmak üzere İzmir'in büyük bölümünde duyulurken, parçalanan araçla çevresindeki araçlar yanmaya başladı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nde motosikletli 'Şahinler Timi'nde görevli polis Fethi Sekin, teröristlerle mermisi bitine kadar çatıştı. Sekin, teröristlerden birini öldürdü, kendisi de şehit oldu. Diğer terörist adliyenin yanındaki inşaata kaçtı. Bu terörist ile çatışma adliye çevresinde görevli olan diğer polislerle teröristler arasında bir süre devam etti. İkinci terörist de olay yerinde öldürüldü.

VALİ DE ŞEHİT POLİSİ ANLATTI

Vali Erol Ayyıldız da İzmir polisinin kahramanlığına vurgu yaptı. Ayyıldız, "Örgüt bazında kim olabilir değerlendiriyoruz. Elde olan verilen terör örgütü PKK'yı gösteriyor. Eylem biçimine ve kimlik tespitine bakıldığından böyle değerlendirdik. Buradaki tedbirler sayın başsavcımız ve komutanlarımız ile güvenlik değerlendirmeleri yapmıştık. Tedbirli ve teyakkuz halindeydik. Bu değerlendirme sonucu arkadaşımız araca müdahale etmesi sonucu bu hadise yaşandı.

Bu hadiseyi önleyen kardeşimiz şehit oldu. Polisimiz onları durdurmak istedi. Teröristler kaçarken çatışma çıkıyor ve polisimiz karşılık veriyor. Sonrasında araç patlatılıyor. Tüm istihbaratlar değerlendiriliyor. Başka yerde eylem ihtimaline karşın teyakkuzdayız. 3 polisimiz yaralı. Yaralı sayımız 6-7 civarında. Tedavi olan polislerimiz tedavi altında. Allah emniyet mensuplarımızdan razı olsun" dedi.

ANNESİNİ 55 GÜN ÖNCE KAYBETMİŞTİ

Katliamı önlerken şehit olan Elazığ Baskil doğumlu şehit trafik polisi Fethi Sekin'in Elazığ'ın Baskil İlçesine bağlı Doğancık Köyü nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi. Şehit polis Sekin'in 62 yaşındaki annesi Hatun Sekin'i 55 gün önce kanserden dolayı kaybettiği ve 66 yaşındaki babası Mehmet Zeki Sekin'in de eşini kaybetmesinden sonra İzmir'deki oğlunun yanına gittiği belirtildi. 6 kardeşi olan ve 8 yıldır İzmir'de bulunan şehit polis memuru Fethi Sekin'in cenazesinin de Baskil İlçesine bağlı Doğancık Köyüne getirilip toprağa verileceği belirtildi.

ŞEHİT POLİS 2014'TE ÖLÜMDEN DÖNMÜŞTÜ

İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nde motosikletli 'Şahinler' timlerinde görevli polis memuru Fethi Sekin, 26 Mayıs 2014'te manevra yapan bir otomobilin çarpması sonucu ölümden dönmüştü. Hatalı park eden araçların kaldırılmasını sağladıktan sonra yürüyerek, adliye önündeki görev yaptığı bölüme doğru giden Fethi Sekin'e tek yön olan yolda manevra yapan bir otomobil çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle havaya savrulup takla atan trafik polisi Sekin'e beş gün iş görmez raporu verilmişti. Daha önce de görev başındayken küçük kazalar geçirdiğini belirten Fethi Sekin, "Böylesini ilk kez yaşadım. Hatalı park temizliğinin ardından, görev yerime gitmek için karşıya geçtim. Bu sırada tek yönlü yolda manevra yapan otomobil bana arkadan çarptı. Havada taklalar attım. Kötü bir şekilde yere düştüm. Sürücüden şikayetçi oldum" demişti.