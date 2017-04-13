Kahraman Genç, Uçurumdan Atlamak İsteyen Adamı Böyle Kurtardı

Antalya'da bir kişi, tartıştığı eşinin sığınma evine gittikten sonra çocuklarını göstermemesi üzerine falezlerden intihara kalkıştı. 2 çocuk babasını, 19 yaşındaki bir genç atlamak üzereyken son anda kurtardı. Çocuklarını görmeden hastaneye ve evine dönmek istemeyen baba, polisin 'çocuklarını göreceksin' sözüyle ikna edildi.



Olay, Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi'nde 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 gün önce Ahmet Dinler eşiyle tartıştı. Bunun üzerine eşi 2 çocuğunu alarak sığınma evine gitti. İddialara göre, çocuklarını görmek isteyen Ahmet Dinler'e eşi olumsuz yanıt verdi. Bunun üzerine evine dönmeyen genç adamın hayatından ailesi endişe duyarak polise haber verdi. Dinler'in cep telefon numarasını alan polis, ilk etapta genci arayarak ikna etmeye çalıştı ancak genç telefonu kapatarak Cumhuriyet Caddesi Yavuz Özcan Parkı'nın yakınındaki falezlere geldi.



19 yaşındaki genç son anda kurtardı



Dinler'in ağladığını fark eden Orhan Açıkgöz isimli vatandaş, kendisine yardım etmek istedi fakat Dinler bu talebi reddederek ölmek istediğini söyledi. Bunun üzerine Orhan Açıkgöz, intihar etmek isteyen adamı yine olayın olduğu bölgedeki soyismi öğrenilemeyen Mustafa isimli bir gence emanet ederek polise durumu bildirdi. Bu sırada Dinler, kendisini ikna etmeye çalışan 19 yaşındaki Mustafa isimli gence de olumsuz yanıt verip, falezler kıyısındaki tahta barikatları kırarak intihara kalkıştı. Dinler'in yaklaşık 30 metre yükseklikteki uçurumdan atlayacağını anlayan Mustafa isimli genç, tam atlayacağı sırada arkasından yakalayarak vatandaşlardan yardım istedi. Bu sırada olay yerine gelen polis ve çevredeki vatandaşlar Dinler'i uçurumun kenarından alarak geriye doğru çekti.



"Çocuklarımı bugün bana gösterin"



Gözü yaşlı babayı alıp banka getiren polis, durumu 112 ve ailesine haber verdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dinler'e burada ilk müdahalede bulundu. Sağlık ekiplerinin ambulansla hastaneye götürme talebine olumsuz yanıt veren genç adamın yanına bir müddet sonra anne ve babası geldi. Oğullarına sarılarak 'hadi eve gidelim' diyen anne ve babasına da 'olmaz' diyen Ahmet Dinler'i son olarak polis ikna etmek istedi. Çocuklarını görmeden ne hastane ne de eve dönmek istemeyen babayı, polis 'çocuklarını göreceksin' sözüyle ikna etti. Ahmet Dinler daha sonra ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



"Polis 3 dakikada geldi"



Falez kenarında Dinler'i fark edip durumu polise bildiren Orhan Açıkgöz "Baktım ağlıyordu, eşimden ayrıldım, çocuklarımı bana göstermiyorlar, ben bugün öleceğim, her şey bitti' dedi. Baktım gerçekten intihar edecek, yukarıda bir arkadaşı gördüm, ona teslim edip polisleri aradım. 3 dakika demedi parka geldiler" dedi.



"Seni bu şekilde bırakmam"



Olayın kahramanı 19 yaşındaki Mustafa ise yaşanılanları şu sözlerle anlattı;



"Ağabeyimiz polisi haber verirken 'başında ayrılma' dedi. Tam ağabey polisi ararken ben yanına gittim, ayağa kalktı, 'gelme' dedi. Bende, 'seni bu şekilde bırakmam' dedim. Bir anda refleks yaptı, barikatın altına girdi, kendini atacaktı. Bende koşup arkasından tuttum. Sonra bağırdım çevredeki vatandaşlar, polisler geldi, kurtardık. Adamın derdi sadece çocukları"



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