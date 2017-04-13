Kahraman Genç, Ölmek İsteyen 2 Çocuk Babasını Uçurumun Kenarından Aldı

Antalya'da bir kişi, tartışmalarının ardından sığınma evine yerleşen eşinin çocuklarını göstermemesi üzerine falezlerden intihara kalkıştı. 2 çocuk babasını, 19 yaşındaki bir genç son anda kurtardı. Çocuklarını görmeden hastaneye ve evine gitmek istemeyen baba, polisin 'çocuklarını göreceksin' sözüyle ikna edildi.



Olay, Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi'nde 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet D.'nin 2 gün önce tartıştığı eşi 2 çocuğunu alarak sığınma evine gitti. İddialara göre, çocuklarını görmek isteyen Ahmet D.'ye eşi olumsuz yanıt verdi. Bunun üzerine evine dönmeyen genç adamın hayatından endişe duyan ailesi polise haber verdi. Ahmet D.'nin cep telefonu numarasını alan polis, ilk etapta genci arayarak ikna etmeye çalıştı ancak genç telefonu kapatarak Cumhuriyet Caddesi Yavuz Özcan Parkı'nın yakınındaki falezlere geldi.



19 yaşındaki genç son anda kurtardı



Ahmet D.'nin ağladığını fark eden Orhan Açıkgöz isimli vatandaş, kendisine yardım etmek istedi fakat Ahmet D. bu talebi reddederek ölmek istediğini söyledi. Bunun üzerine Orhan Açıkgöz, intihar etmek isteyen adamı yine olayın olduğu bölgedeki soyismi öğrenilemeyen Mustafa isimli bir gence emanet ederek polise durumu bildirdi. Bu sırada Ahmet D., kendisini ikna etmeye çalışan 19 yaşındaki Mustafa isimli gence de olumsuz yanıt verip, falezler kıyısındaki tahta barikatları kırarak intihara kalkıştı. Ahmet D.'nin yaklaşık 30 metre yükseklikteki uçurumdan atlayacağını anlayan Mustafa isimli genç, tam atlayacağı sırada arkasından yakalayarak vatandaşlardan yardım istedi. Bu sırada olay yerine gelen polis ve çevredeki vatandaşlar Ahmet D.'yi uçurumun kenarından alarak geriye doğru çekti.



"Çocuklarımı bugün bana gösterin"



Gözü yaşlı babayı alıp banka getiren polis, durumu 112 ve ailesine haber verdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ahmet D.'ye burada ilk müdahalede bulundu. Sağlık ekiplerinin ambulansla hastaneye götürme talebine olumsuz yanıt veren genç adamın yanına bir müddet sonra anne ve babası geldi. Oğullarına sarılarak 'hadi eve gidelim' diyen anne ve babasına da 'olmaz' diyen Ahmet D.'yi son olarak polis ikna etmek istedi. Çocuklarını görmeden hastane eve gitmek istemeyen babayı, polis 'çocuklarını göreceksin' sözüyle ikna etti. Ahmet D. daha sonra ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



"Polis 3 dakikada geldi"



Falez kenarında Ahmet D.'yi fark edip durumu polise bildiren Orhan Açıkgöz "Baktım ağlıyordu. 'eşimden ayrıldım, çocuklarımı bana göstermiyorlar, ben bugün öleceğim, her şey bitti' dedi. Baktım gerçekten intihar edecek, yukarıda bir arkadaşı gördüm, ona teslim edip polisleri aradım. 3 dakika demedi parka geldiler" dedi.



"Seni bu şekilde bırakmam"



Olayın kahramanı 19 yaşındaki Mustafa ise yaşanılanları şu sözlerle anlattı:



"Ağabeyimiz polisi haber verirken 'başında ayrılma' dedi. Tam ağabey polisi ararken ben yanına gittim, ayağa kalktı, 'gelme' dedi. Ben de, 'seni bu şekilde bırakmam' dedim. Bir anda refleks yaptı, barikatın altına girdi, kendini atacaktı. Ben de koşup arkasından tuttum. Sonra bağırdım çevredeki vatandaşlar, polisler geldi, kurtardık. Adamın derdi sadece çocukları." - ANTALYA