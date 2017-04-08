Kahraman Gazi O Anları Anlattı

15 Temmuz Gazisi Ahmet Şükrü Kıntaş, Atatürk Havalimanında bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı öldürmeye giden 9 tankı nasıl durdurduğunu anlattı.



Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "Tecrübe Konuşuyor, İçimizdeki Kahramanlar" projesi kapsamında Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda düzenlenen programda, 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları FETÖ darbe girişimi sırasında yaşadıklarını anlattı. Program, ilk önce Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.



"BU VATAN VE BAYRAK AŞKINI HİÇBİR ŞEY BİTİREMEZ"



Daha sonra programın açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "Türkiye'nin 4 bir köşesine 15 Temmuz gazisi ve şehit yakınlarının giderek, FETÖ'nün başını çektiği darbecilerin bu millete nasıl ihanet içinde olduklarını ve nasıl bir ihanete yeltendiklerini ve bu ihanetin karşısında bu aziz milletin, Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı ve Başbakanımızın davetiyle nasıl durduğunu ve o gece neler yaşandığını birebir anlatıyorlar. Sizlerin ortaya koymuş olduğu fedakarlık, sizlerin ortaya koymuş olduğu duruş o kadar büyük ki ve buna kontrollü darbe girişimi diyenlerin hak ettikleri tek bir cevap var, siz kontrollü ortamlarda, kontrollü bir şekilde o geceyi geçirirken işte buradaki kardeşlerim meydanlardaydı, sokaklardaydı, hayatlarını verdiler şehit oldular, gazi oldular, eşlerini çocuklarını kaybettiler ama onurlarını şereflerini, haysiyetlerini ve bayraklarını en üstte tuttular. Allah hepinizden razı olsun. 15 Temmuz gecesinin ruhu, Çanakkale'de, İstiklal Savaşı'nda, Samsun'da yakılan ateşin gidip de Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden o yoldaki ateşin heyecanı burada. Bu heyecanı, bu aşkı, bu bayrağa olan aşkı, bu vatana, bu millete olan aşkı hiç bir şey bitiremez, hiç bir terörist bitiremez, hiç bir hain bitiremez, hiç bir terör örgütü bitiremez. Bu aziz millet Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında, Sayın Başbakanımızın yanında durarak, geleceğe koşacaktır, Allah'ın izniyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet payidar olacaktır" dedi.



Konuşmanın ardından kum sanatçısı Veysel Çelikdemir, kumlar ile yaptığı şekiller ile darbe teşebbüsünde yaşanan olayları anlattı.



Ardından programın moderatörlüğünü yapan dizi ve sinema oyuncusu İsmail Hakkı Ürün, darbe teşebbüsünde gazi olan ve şehit yakını olan Samsunlu Mehmet Şükrü Kıntaş, Adviye Gül İsmailoğlu, Nevra Akdemir, Emin Oğuz Ayanoğlu ve Mehmet Tahir İlker'i yaşadıklarını anlatmak üzere sahneye çağırdı.



"9 TANKI CUMHURBAŞKANINI ÖLDÜRMEYE GİTMESİN DİYE DURDURDUM"



Olay günü yaşadıklarını anlatan 15 Temmuz Gazisi Ahmet Şükrü Kıntaş, "Tankları durdurmak için önce yola tırları çektik. Tırları yola çekince tanklar durmak zorunda kaldı. Durunca, biz taş attık, üstüne çıktık, açmaya çalıştık, etrafında dolaştık ama 50-60 tonluk tır. Nasıl durduracağımızı bilemiyoruz. O anda kalabalıktan 'Tankların egzozlarını kapatırsanız bu tanklar istop eder' diye bir ses geldi. Biz bunu duyunca ben ve Danyal kardeşim tam tankın arkasındaydık. Hemen elbiselerimizi çıkardık, tankların egzozlarını tıkamaya başladık. Tankların egzoz borularını tıkarken bizim elbiselerimiz yetersiz kaldı. Halkımız bu durumu görünce bizi gören herkes elbiselerini bizim üstümüze attı. Biz de o elbiselerin hepsini toparlayarak tankların egzoz borularını tıkadık. Bu o kadar kolay bir olay değil. Tıkarken ellerimiz yandı ama Rabbim bize güç, kuvvet verdi. Aradan 2 dakika geçti tank istop etti. Tank istop edince tankın egzoz dumanı içeriye sızmış. Böyle olunca tankın kapağını açmak zorunda kaldılar. Yoksa boğulacaklardı. Ben kapağın açıldığını görünce direkt tankın içine atladım. Ben bunları bir göreyim Yunan askerleri mi acaba dedim. Tankın içinde üstlerinde sadece yeşil atlet olan 5 asker gördüm. Ben bunlara bağırmaya başladım. Şerefsizler, siz hangi millerin üstüne bu tankları sürüyorsunuz, ne yapmaya çalışıyorsunuz, dedim. Bana silahlarını çevirdiler. Sonra birisine vurdum yere düşünce de silahımı aldım. Diğer 4 tanesi o kadar korkaktı ki silahlarını bana verip teslim oldular. 5 askeri esir aldım. Hepsine diz çöktürdüm. Onları tarayacağımı zannettiler. Biz onlar kadar zalim değiliz. Adaletin karşısına çıkartmak için polis yelekli bir arkadaş gördüm, ağabey ben bu şerefsizleri esir aldım, aşağıya in bunları esir al dedim. Sonra da tankların nasıl durduğunu öğrendik, diğer tankları durduracağız, işimiz var dedim. Sonra da kardeşim ve arkadaşlarımla birlikte arkada bekleyen tanklara da aynı formülü uygulayarak diğer tankları da o şekilde durdurduk. Toplam 9 tankı bu şekilde durdurduk. Bu tanklar havalimanına gidiyordu. Biz bu tankları engelledik ki cumhurbaşkanımıza bir şey olmasın diye durdurduk" diye konuştu.



Programa ayrıca Samsun Valisi İbrahim Şahin, AK Parti Samsun Milletvekilleri Çiğdem Karaaslan, Ahmet Demircan, Hasan Basri Kurt, Orhan Kırcalı, Fuat Köktaş, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç ve çok sayıda vatandaş katıldı.



(Erdi Demür -Kenan Akyüz/İHA)