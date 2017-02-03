Kahraman Fethi Sekin İçin Start Alacaklar

İzmir Adliyesi önünde düzenlenen hain saldırının büyük bir faciaya dönüşmesini engelleyen Şehit Fethi Sekin'in anısına Urla'da "Şehit Fethi Sekin Enduro Yarışı" düzenlenecek.



İzmir'deki hain saldırıda büyük bir kahramanlık örneği göstererek facianın önüne geçen şehit polis memuru Fethi Sekin anısına Urla Kaymakamlığı ve Urla Belediyesi'nin destekleriyle 4-5 Şubat'ta Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından "Şehit Fethi Sekin Enduro Yarışı" düzenlenecek. Cumartesi günü Urla Cumhuriyet Meydanında başlayacak yarışta sporcular enduro ve atv sınıflarında ter dökecek. 5 Şubat Pazar günü ise Urla Titus Feronia Tesisleri bu anlamlı organizasyona ev sahipliği yapacak.



Bu tür organizasyonların çok önemli olduğu vurgulayan Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, "Bizler vatan için, millet için gözünü kırpmadan canını feda eden kahramanlarımızın emaneti olan çocuklarına sahip çıkmalıyız. İzmir Adliyesine yapılacak olan saldırıyı önleyen şehidimiz, bizim kahramanımız, bizim değerlimizdir. Kahramanlarımız sayesinde hain düşüncede olanlar sinsi planlarını hiçbir zaman gerçekleştiremeyecektir. Her zaman söylediğimiz gibi birlik beraberlik içinde olduğumuz sürece, küçük hesapları bir kenara bıraktıkça, içeride veya dışarıda belli şer odaklarının etkisinde kalmadıkça 80 milyon olarak bu terörü yeneriz. Bu yarış diğer yarışlardan farklı olacak. Bu yarış kalbi vatan için, millet için atan kahramanımız adına düzenlenecek" ifadelerini kullandı.



"Şehit Fethi Sekin Enduro Yarışı"nda elde edilecek sponsorluk ve organizasyon gelirleri, Fethi Sekin'in çocuklarının eğitimine harcanacak. - İZMİR