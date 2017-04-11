Kahraman Er Darbecileri Püskürttü

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Denetleme ve Değerlendirme Başkanı olarak görev yapan Tümgeneral Ali Doğan İnce'yi kaçırmak için gelen darbecilerin nöbetçi er tarafından püskürtülmesi güvenlik kameralarına yansıdı....