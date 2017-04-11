Kahraman Er Darbecileri Böyle Püskürttü

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Denetleme ve Değerlendirme Başkanı olarak görev yapan Tümgeneral Ali Doğan İnce'yi kaçırmak için gelen darbecilerin nöbetçi er tarafından püskürtülmesi güvenlik kameralarına yansıdı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin hazırlanan iddianame tamamlanarak mahkemeye gönderildi. İddianamede, Kara Kuvvetleri Komutanlığında yaşanan eylemlere ilişkin görüntülere de yer verildi. Olay günü Kara Kuvvetleri Denetleme ve Değerlendirme Başkanı olarak görev yapan Tümgeneral Ali Doğan İnce'yi kaçırmak için gelen darbecilerle general/amiral lojmanlarında nöbetçi olan askerler arasındaki çatışma görüntülere yansıdı.



"TÜMGENERAL İNCE'Yİ BİZE VERECEKSİN, ONUN İŞİNİ BİTİRECEĞİZ"



İddianamede, darbeci Binbaşılar Cevdet Serbest, Ali Kahya, Zeyit Karagöz ile Yüzbaşı Gökhan Akdağ'ın olay günü askeri bir araç ile saat 23.00 sıralarında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki general/amiral lojmanlarına geldikleri belirtildi. General/amiral lojmanları girişinde nöbet tutan Uzman Çavuş Erdal Anbarcı'nın aracı kullanan darbeci Serbest'e niye geldiklerini sorduğu, darbecilerin "Tümgeneral Ali Doğan İnce'yi bize vereceksin. Onun işini bitireceğiz" dediklerine yer verildi. Anbarcı'nın şüphelileri içeriye almayarak kimlik kontrolü yapmak istemesi üzerine şüpheli Cevdet Serbest'in Anbarcı'nın elinde bulunan silahın namlusunu tutarak almaya çalıştığı, araç içerisinde bulunan diğer şüphelilerin ise Anbarcı'yı korkutmak amacı ile silahları ile havaya ateş açtıkları görüntülerde yer aldı.



KAHRAMAN ER DARBECİLERİ PÜSKÜRTTÜ



Görüntülerde, kapı nöbetçisi olan Piyade Er Müslüm Uzun'un Anbarcı'yı kurtarmak amacı ile önce havaya bir kez ateş ettiği, şoför koltuğunda oturan Cevdet Serbest'in vurulduğunu düşünerek kendisini araç içerisine attığı görüldü. Çıkan çatışma esnasında Anbarcı, araç içerisinde bulunan darbecilerin ateş etmesi nedeniyle ağır yaralandı. Kapı nöbetçisi Piyade Er Uzun'un tek başına şüpheliler ile karşılıklı çatışmaya girerek darbecilerin üzerine kurşun yağdırdığı, kendi mermisi tükenince Anbarcı'nın silahını alarak çatışmaya devam ettiği ve darbeci üç binbaşı ile bir yüzbaşının nizamiyeden içeri girmelerine engel olduğu görüntülere yansıdı. Nizamiyeden geçemeyen darbeci askerlerin geldikleri askeri aracı olay yerinde bırakarak kaçtığı görüldü. Olayda ağır yaralanan Anbarcı'nın ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı görüldü.



Öte yandan, lojmanlar girişindeki silahlı çatışmanın sonrasında darbeci askerlerin kullandığı bir helikopter görüntülere yansıdı. Bu helikopterin Kızılay bölgesine ateş açtığı görüldü.



(Abdullah Sarıca/İHA)