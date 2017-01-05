Kahraman'dan Yücelik'e Ziyaret

Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Metin Kahraman, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik'i ziyaret etti.



Başkan Yücelik'le makamında bir süre sohbet eden Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Kahraman, odanın çalışmaları hakkında bilgi aldı. Anadolu'nun kadim şehirlerinden birisi olan Erzurum'da görev yapmaktan mutlu olduğunu ifade eden Kahraman, gerçek amacı doğrultusunda hizmet veren bütün sivil toplum kuruluşlarının şehirlerin kalkınmasına büyük faydalar sağladığını söyledi.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik ise, Kahraman'a Erzurum'la ilgili düşüncelerinden dolayı teşekkür etti. Oda yönetimi olarak şehrin bürokratları ve yöneticileriyle temas halinde olduklarını kaydeden Başkan Yücelik, Erzurum'un geleceği için her zaman istişarelerde bulunmanın önemine inandıklarını dile getirdi.



Ziyarette ayrıca ETSO eski meclis başkan vekili Celalettin Çetinkaya'da hazır bulundu. - ERZURUM