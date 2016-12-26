Müzikli çocuk oyunu "Kahraman Çomar ve Sevimli Dostlar", Altunizade Kültür Merkezi'nde sahneleniyor.



Çomar, çiflikte dostları Paytak Ördek, Kemirik Fare ve Sarman Kedi ile mutlu bir hayat süren sevimli bir köpektir. Gün gelip de artık işe yaramadığı düşüncesiyle çiftliği terkeder. Aslında gerçek bu değildir. Çomar'ı çiftliğe döndürmek isteyen dostları kendilerini ormanda bir maceranın içinde bulurlar. Onları bu kez de her zamanki gibi Çomar kurtaracaktır. Eğlenceli, sevimli, danslı, şarkılı, eğitici bir dostluk öyküsü...



Yazan: Tarık Şerbetçioğlu



Yöneten: Ömer Gecü



Koreograf: Binnur Şerbetçioğlu



Müzik: Deniz Noyan



Tek perde / 50 dakika