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Kahraman Bakıcı
Kahraman Bakıcı
Kahraman bakıcı.
17 Nisan 2017 Pazartesi 19:29
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Cumhurbaşkanı kızının iç çamaşırlı fotoğrafı tepki topladı
Erdoğan'dan yeni referandum sinyali: Gerekirse AB için de yaparız
Saadet Partisi'nden referandumun sonucunu için ilk yorum
Erdoğan: Hayır diyen vatandaşlarımızı anlayışla karşılıyorum
Gülen'in halifelik hayali kurduğu kaftan, Erdoğan'ın ellerinde
Referandum sonrası Merkel'den Türkiye'ye çağrı!
Dışişleri Bakanlığı, AGİT'in referandum raporunu yerden yere vurdu
Arınç'tan referandum sonrası ilk yorum
HDP sözcüsü Baydemir: Atı alan Üsküdar'ı geçmedi sayın Cumhurbaşkanı
Erdoğan'ın özel olarak teşekkür ettiği partiden referandum yorumu
Dünyada ilk, Türkiye'de tek! İlgi yağıyor
"Arif V 216"da Mustafa Sandal sürprizi
Erdoğan: İşte bunlar Gezici, tencere tava hep aynı hava!
Gözünü rakibinden alamayınca tüm takımı yaktı
Yasağa rağmen fotoğraf çekenlere ceza yağdı
Hayranlarına büyük şok! Ertuğrul, Diriliş'e veda ediyor
İbrahim Erkal'ın olayında bir garip uygulama! Polis soruşturma açtı
Erdoğan'a 'evet' başkanlığa 'hayır' diyen 6 il
Merkez Bankası'ndan dolarla ilgili çok önemli açıklama!
Komutanların sandıklarından hangi sonuç çıktı?
Sülalesini kurtaracak teklifi 3 dakikada reddetti
Avrupalı gözlemcilerden tartışılacak referandum raporu
8 Nisan'da silah bırakan terör örgütü dağılmıyor
Transferde yılın bombası patlıyor
Oy pusulasından çıkan mesaj şaşkına çevirdi
Hollande, referandum sonuçlarını sindiremedi
Angelina'nın son hareketi çıldırttı! Çocuklarını alacak
Başbakan Yıldırım: Kimsenin gönlünün kırılmasına rızamız olmaz
Altın fırladı! Tüm zamanların en yüksek seviyesinde
Galatasaray Bruma'yı sattı! Hayali gerçek oluyor
Referandum sonucu Ağaoğlu'na pahalıya patladı
Dünyanın en çok kazanan futbolcusu ortalığı karıştırdı
3 kişinin öldürüldüğü köy sandığından 'evet' çıktı
Danimarka Başbakanı'ndan referandum sonrası tepki çekecek sözler!
Dirsek akıntısı nedeniyle hastaneye gitti, gerçek bambaşka çıktı
CHP'li İnce kendi köylüsünü ikna edemedi, 'evet'ler patladı
Ahsen TV muhabiri, Alman kanalının canlı yayınına daldı
Hakan Balta teklifi kabul etti! Yeni takımı belli oldu
Referandum sonucu Arnavut futbolcuyu mest etti
Kazada kopan at kafası, sürücüyü öldürdü!
"Ayrılacağımı söylediğimde gözümün önünde kendini doğradı"
1 Kasım'ın boykotçu köyü, 16 Nisan'da rekor kırdı
İşte darbeyi planlayanların kaldığı cezaevindeki sandıktan çıkan sonuç
Demba Ba'dan sürpriz çıkış: İyi teklif gelirse giderim
"'Evet' çıkarsa kapatırız" diyen araştırma şirketi kararını verdi
Referandum sonuçlarını 25 saniyelik video ile yorumladı
Attığı golle fizik kurallarını alt üst etti
5 ilde tüm ilçeler 'hayır' dedi
Feyzi İşbaşaran'ın 'silahlı mücadele' tweet'i başını yaktı
İşte referandum sonrası dolarda son durum!