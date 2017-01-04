Kahraman Babanın Çocuğuna Devlet Şefkati

ANTALYA (İHA) – Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun eşi Sevim Karaloğlu, dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı'nda 3 çocuğu kurtarmak için girdiği denizde boğularak hayatını kaybeden 29 yaşındaki Muhammed Kazancıoğlu'nun ölümünden 15 gün sonra dünyaya gelen kızı 'Melek Su'yu unutmadı.



Döşemealtı ilçesinde yaşayan 29 yaşındaki Muhammed Kazancıoğlu, geçtiğimiz Kasım ayında, 8.5 aylık hamile eşi Ayşe Kazancıoğlu'nun doğumu için Afyonkarahisar'dan gelen anneleri Emine Duran'ı gezdirmek için Konyaaltı Plajı'na gelmişti. Eşi ve annesinin yanından yürüyüş yapmak için ayrılan Kazancıoğlu, bu sırada denizde yüzen ve şakalaşan 3 çocuğun boğulma tehlikesi geçirdiğini sanarak üzerindeki elbiseleri çıkarıp çocukları kurtarmak için denize girdi. Bir süre dalgalarla mücadele eden Kazancıoğlu'nun su yüzeyinde hareketsiz kaldığını gören vatandaşlar da denize girdi. Yüzen çocuklar kendi imkanlarıyla denizden çıkarken boğulma tehlikesi geçiren Kazancıoğlu ise vatandaşlar tarafından denizden çıkarıldı. Ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kazancıoğlu, burada yapılan yarım saatlik kalp masajına rağmen hayata hayatını kaybetti.



Muhammed Kazancıoğlu'nun ölümünün ardından 15 gün sonra eşi Ayşe Kazancıoğlu, 'Melek Su' adında bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Babasız dünyaya gelen minik Melek Su'yu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun eşi Sevim Karaloğlu ziyaret etti. 'Antalya Gönül Elçileri' projesi kapsamında ihtiyaç sahiplerine ev ziyaretleri düzenleyen Sevim Karaloğlu, Kazancıoğlu ailesinin Döşemealtı ilçesindeki evine giderek, minik Melek Su'yu sevdi. Ölmeden önce işsiz olan Muhammet Kazancıoğlu'nun zor durumdaki eşi Ayşe Kazancıoğlu'yla da görüşen Karaloğlu, hayata babasız başlayan bebek ve anneye her türlü desteğin verileceğini söyledi. - ANTALYA