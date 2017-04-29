Kahraman askerlere mehter marşlı karşılama



TUNCELİ - Tunceli Pülümür Kızılmescit ve Hozat Aliboğazı bölgesinde 15'i ölü 27 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyondan dönen askerler, mehter marşı ile karşılandı.

26 Nisan'da Tunceli'nin Pülümür Kızılmescit bölgesinde7 törerist ölü, 27 ve 28 Nisan'da ise Hozat Aliboğazı bölgesinde 8'i ölü 12 teröristi etkisiz hale getirilmişti. Aralarında sözde Ovacık bölge gücü sorumlusu kadın teröristle birlikte toplam 27 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyona katılan bazı birlikler kışlalarına döndü. Operasyondan dönen timleri, arkadaşları alkışlarla ve mehter marşı ile karşıladı.