Kahraman Askerin Ziyareti Duygulandırdı

Kayseri'de meydana gelen hain terör saldırısında yaralı olarak kurtulan Turgutlulu asker Mustafa Uçar, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'e ziyarette bulundu. Olayın meydana geldiği ilk andan itibaren Başkan Şirin'i ve Turgutlu halkını yanında hissettiğini söyleyen Uçar, "Sayın Başkanımız gerek beni gerek ailemi yalnız bırakmayarak moralimizi yüksek tuttu. Ben de Turgutlumuz için, vatanımız için Şehit arkadaşlarımdan aldığım görevi layığıyla yerine getirmek adına en kısa sürede birliğime teslim olmayı istiyorum" dedi.



Kayseri'de 17 Aralık 2016 tarihinde Erciyes Üniversitesi yakınındaki terör saldırısında yaralanan Çavuş Mustafa Uçar, Turgutlu Jandarma Komutanlığı'nda görevli Kıdemli Başçavuş Kemal Secerli, annesi Sıdıka Uçar ve babaannesi Hacer Uçar ile birlikte Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'i makamında ziyaret etti. Çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan araca en son binen olduğunu söyleyen Uçar, olay anını şu şekilde anlattı: "Kayseri'deki patlamada topçu taburunda görevliydim ve araca en son ben bindim. Yanımda arkadaşım vardı. Patlama anında ne olduğunu anlayamadık. Otobüsün camlarının parçalanmasıyla yüzümde ve gözümde yaralanma meydana geldi. Tabi bunlar geçer de ben yaşanan bu hain saldırıda Allah rahmet eylesin Şehit düşen arkadaşlarımı, ağır yaralı olan kardeşlerimi düşünüyorum. Şehit olan arkadaşlarım için çok üzülüyorum. Aklım hala yoğun bakımda olan arkadaşlarımda. O olay bir an olsun aklımızdan çıkmıyor. O gün İzmir'e dönecektim, astsubaylık sınavlarına girecektim, nasip olmadı"



"Şehitlerimize ve vatanımıza borcumu ödeyeceğim"



Olayın yaşandığı ilk andan itibaren haberi alır almaz kendisini yanında hissettiğini ifade ettiği Başkan Şirin'e teşekkür eden Uçar, "Hastaneye yattığım andan itibaren beni hiç yalnız bırakmayan Turgutlu'dan komutanlarımıza, Sayın Kaymakamımıza, Belediye Başkanımız Turgay Şirin'e, Kayseri halkı ve Turgutlu halkına teşekkür ediyorum. Şuan iyileşme sürecindeyim ancak en kısa sürede tedavimin tamamlanmasının ardından birliğime teslim olup vatan borcumu ödeyeceğim. Görevlerimizi devraldığımız Şehit kardeşlerimize yakışır bir şekilde vatanıma hizmet etmek en büyük arzum" şeklinde konuştu.



"Vatanımız ve milletimiz sizlere minnettar"



Duygu dolu anların yaşandığı ziyarette Mustafa Uçar'ın sözleriyle gururlandığını ifade eden Başkan Şirin, "Kayseri'de meydana gelen hain terör saldırısında yaralı olarak kurtulan Turgutlulu kardeşimiz Mustafa Uçar ve kıymetli ailesine teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Yaşadığımız nice acılara rağmen karşımızda dimdik duran, gencecik kahraman bir Türk askerinin 'En kısa zamanda birliğime katılmayı istiyorum' sözündeki cesaretle moral bulduğumuzu ifade etmek isterim. İnşallah en kısa sürede tedavisi tamamlanacak ve sağlığına kavuşacaktır. Bu vesileyle şehit olan silah arkadaşlarına ve kalleş terör saldırılarında Hakk'ın rahmetine uğurladığımız kahramanlarımıza bir kez daha rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun. Yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Vatan sizlere her daim minnettar olacaktır. Dün olduğu gibi bugün de yarında ailenizle birlikte sizlerin arkasındayız, her türlü desteği vermeye hazırız. Sizler bizim evladımız, bu güzel vatanımızın geleceğisiniz. Yüce Rabbim huzurumuza, sağlığımıza zeval vermesin. Vatanımızı ve milletimizi hainlerden uzak tutsun" dedi. - MANİSA