Kahraman Ağustos Böceği

Oyunumuz La Fontaine'nın klasik hikayesi olan "Ağustos Böceği ve Karınca" ile başlayıp bambaşka bir hal alır. Ağustos Böceği, bir mucittir ve ormanda yaşayan canlılara faydası olan buluşlar yapmaktadır.

Kahraman Ağustos Böceği

Oyunumuz La Fontaine'nın klasik hikayesi olan "Ağustos Böceği ve Karınca" ile başlayıp bambaşka bir hal alır. Ağustos Böceği, bir mucittir ve ormanda yaşayan canlılara faydası olan buluşlar yapmaktadır. Örneğin karıncalar için bir tekerlekbus veya kaplumbağa için bir süper kay kay yapar. Ancak orman ahalisi onun buluşları ve fikirleri ile ilgilenmez; hatta kendisi ile dalga geçip dışlarlar. Tam bu sırada ormanı bir çekirge sürüsü istila eder ve orman canlılarının yaşamı alt üst olur. Aç çekirgeler her şeyi talan ederler. Orman canlıları toplanıp çekirge sürüsü ile mücadele etmeye karar verirler. Ancak bunu nasıl yapacaklarını bilemezler. Kahraman Ağustos Böceği'nin önerisi ile Çekirgeler ve Orman sakinleri arasında bir spor müsabakası yapılmasına karar verilir. Ağustos Böceği, Çekirge Kral'ı spor yarışları konusunda ikna eder ve ormanın geleceği için kıyasıya spor oyunları oynanır. Kahraman Ağustos Böceği yeni fikirleri ve buluşları ile Orman için büyük bir şans olacaktır.


Süre: 40 DK


Yaş Sınırı: 3 yaş ve üzeri izleyiciler içindir.


Müzik: Abdullah Gün


Oyuncular: Hakan Gün, Hasan Gündoğdu, Ertuğrul Doğancan, Emre Ertunç, Mesut Gün


Yazan: Burhan Gün


Yöneten: Abdullah Gün


Dekor: Firoozeh Mashrenji


Işık: Hakan Gün


Kostüm: Firoozeh Mashrenji


Web Sitesi: http://www.toyistanbul.com/

3 yaş ve üzeri izleyiciler içindir.


Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beşiktaş

Mekan : Toy İstanbul

Mekan Adresi : Maçka Gmall Harbiye, Kadirgalar Cad. No: 3

Başlangıç Saati : 09.04.2017 13: 30: 00

Bitiş Saati : 09.04.2017 14: 30: 00

Kategori : Kahraman Ağustos Böceği

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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