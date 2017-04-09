Oyunumuz La Fontaine'nın klasik hikayesi olan "Ağustos Böceği ve Karınca" ile başlayıp bambaşka bir hal alır. Ağustos Böceği, bir mucittir ve ormanda yaşayan canlılara faydası olan buluşlar yapmaktadır. Örneğin karıncalar için bir tekerlekbus veya kaplumbağa için bir süper kay kay yapar. Ancak orman ahalisi onun buluşları ve fikirleri ile ilgilenmez; hatta kendisi ile dalga geçip dışlarlar. Tam bu sırada ormanı bir çekirge sürüsü istila eder ve orman canlılarının yaşamı alt üst olur. Aç çekirgeler her şeyi talan ederler. Orman canlıları toplanıp çekirge sürüsü ile mücadele etmeye karar verirler. Ancak bunu nasıl yapacaklarını bilemezler. Kahraman Ağustos Böceği'nin önerisi ile Çekirgeler ve Orman sakinleri arasında bir spor müsabakası yapılmasına karar verilir. Ağustos Böceği, Çekirge Kral'ı spor yarışları konusunda ikna eder ve ormanın geleceği için kıyasıya spor oyunları oynanır. Kahraman Ağustos Böceği yeni fikirleri ve buluşları ile Orman için büyük bir şans olacaktır.





Süre: 40 DK





Yaş Sınırı: 3 yaş ve üzeri izleyiciler içindir.





Müzik: Abdullah Gün





Oyuncular: Hakan Gün, Hasan Gündoğdu, Ertuğrul Doğancan, Emre Ertunç, Mesut Gün





Yazan: Burhan Gün





Yöneten: Abdullah Gün





Dekor: Firoozeh Mashrenji





Işık: Hakan Gün





Kostüm: Firoozeh Mashrenji





Web Sitesi: http://www.toyistanbul.com/



3 yaş ve üzeri izleyiciler içindir.





Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Toy İstanbul



Mekan Adresi : Maçka Gmall Harbiye, Kadirgalar Cad. No: 3



Başlangıç Saati : 09.04.2017 13: 30: 00



Bitiş Saati : 09.04.2017 14: 30: 00



Kategori : Kahraman Ağustos Böceği



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır