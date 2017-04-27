Kahisa'dan Milletvekili Arslan'a Destek

Kırşehir Ahi Sivil Akıl Platformu (KAHİSA) üyesi dernek başkanları, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mikail Aslan'a destek açıklaması yaptı.



Memur-Sen Kırşehir İl Başkanlığı Salonu'nda bir araya gelen platform üyesi dernek başkanları adına ortak basın açıklamasını Kırşehir Ahi Ocakları Derneği Başkanı Faruk Şahin okudu.



Şahin, KAHİSA'nın zulme uğrayan ülkelerdeki gelişmelere kayıtsız kalmayan, haksızlıklara karşı üzerine düşeni yapmaya çalışan gönüllü bir kuruluş olduklarını ifade etti.



Kırşehir'in gelişmesi ve atılım yapması için mücadele veren, projeler hazırlayan AK Parti Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan ile ilgili bazı basın organlarında olumsuz ve kasıtlı haberlerin yer aldığını dile getiren Şahin, daha önce iki dönem milletvekilliği yapmış Arslan ile ilgili neden bugün olumsuz haberlerin gündeme getirildiğini merak ettiklerini belirtti.



Şahin, şunları kaydetti:



"Kırşehir, milletvekilimizi projeci vekil, yatırımların peşinden koşan, bakanlıkları aşındıran, bürokrasiye lokomotif olan, şehir insanının her katmanını kucaklayan vekil olarak tanıdı. Referandumdan yeni çıkıldı. Ortada bir şey yokken ulusal basında aslı astarı olmayan iddialar gündeme geldi. İki dönem milletvekilliği yapmış birisi neden şimdi gündeme geldi? Ulusal basın, vekilin Kırşehir için yaptıklarını neden servis etmez? Bu sorular çoğaltılabilir."



Ulusal bir basın organında, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın kardeşi ve yeğenini kurum müdürü yaptığı şeklinde iddia yer almıştı.