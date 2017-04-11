Kağızmanlı Hıfzı Anıldı
Kağızman İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kağızmanlı Hıfzı'nın ölümünün 99. yıl dönümü nedeniyle anma programı düzenledi.
Kağızman İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kağızmanlı Hıfzı'nın ölümünün 99. yıl dönümü nedeniyle anma programı düzenledi.
Ruslar'ın 1918 yılında Kağızman'ın işgalinde 25 yaşında şehit düşen Kağızmanlı şair Hıfzı'nın şehadetinin 99. yılı anısına Halk Eğitim Merkezinde anma programı yapıldı.
Şair Hıfzı İlköğretim okulu öğrencilerinin hazırladığı programda, şairin hayatı, sanatı, kişiliği ve şiirlerinin Türk Edebiyatı'ndaki yeri anlatıldı.
Etkinlikte, halk ozanları Uygar Önalan, Mahmut Işık, Mustafa Aladağ ve Mahmut Kağızmanlı, şehit Hıfzı'nın türkülerini seslendirdi.
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