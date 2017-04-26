Kağızman şehitleri memleketlerine uğurlandı



ERZURUM - Kars'ın Kağızman İlçesi kırsalında mayın patlaması sonucu şehit düşen iki uzman çavuş, Erzurum'da düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

Kağızman İlçesi kırsalında dün mayın patlaması sonucu şehit düşen Jandarma uzman çavuşlar Hüseyin Emre Kul ve Tekin Tekin'in naaşları sabah saatlerinde Hava Meydan Komutanlığına getirildi. Burada düzenlenen törene Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan vekili Mevlüt Doğan, askeri erkan ve şehitlerin yakınları katıldı.

Şehitlerin özgeçmişlerinin okunması ve duanın ardından Şehit Hüseyin Emre Kul memleketi Kahramanmaraş'a, Şehit Tekin Tekin'de Bitlis'e askeri uçakla uğurlandı.

(AA-AA)