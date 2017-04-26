Kağızman Şehitleri Memleketlerine Uğurlandı

Kars'ın Kağızman ilçesi kırsalında mayın patlaması sonucu şehit düşen 2 uzman çavuşun cenazeleri, Erzurum'da düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı. Kağızman ilçesi kırsalında dün mayın patlaması sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuşlar Hüseyin Emre Kul ve Tekin Tekin'in naaşları sabah saatlerinde Hava Meydan Komutanlığına getirildi. Burada düzenlenen törene Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan vekili Mevlüt Doğan, askeri erkan ve şehitlerin yakınları katıldı.



Şehitlerin özgeçmişlerinin okunması ve duanın ardından Şehit Hüseyin Emre Kul'un cenazesi memleketi Kahramanmaraş'a, Şehit Tekin Tekin'in cenazesi ise Bitlis'e askeri uçakla uğurlandı.



(Ahmet Akbuğa /İHA)