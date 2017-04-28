Kağızman'da "Teröre Hayır" Mitingi

KARS(AA) - Kağızman'da Jandarma Uzman Çavuşlar Hüseyin Emre Kul ve Tekin Tekin'in mayın patlaması sonucu şehit olmalarına tepki amacıyla "Teröre Hayır, Huzura Evet" mitingi düzenlendi.



İstiklal Meydanı'nda düzenlenen mitinge çok sayıda vatandaş katıldı. Mitingde şehitlerin gıyabında cenaze namazı kılındı ve dualar edildi. Ellerinde Türk bayraklarıyla teröre tepki gösteren vatandaşlar, "Vatan sana canım feda", "Kahrolsun PKK", "Kahrolsun FETÖ" ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atarak ilçe merkezinde yürüyüş yaptılar.



Kağızman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, burada yaptığı konuşmada, "Atalarımız Çanakkale'de aç ve susuz kaldılar, şehit oldular. Yanı başımızda, Sarıkamış'ta 90 bin askerimiz soğuğa aldırış etmeden bu vatan uğruna şehit oldular. Ama böyle vatan hainlerine fırsat vermediler. Bizler de var oldukça bu birlik ve beraberliğimiz olduğu sürece ihanetlere izin vermeyeceğiz." dedi.