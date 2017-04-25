Kağızman'da Mayınlı Tuzak: 2 Asker Şehit, 1 Asker Yaralı (2)

ŞEHİTLERİN CENAZELERİ ERZURUM'A GETİRİLDİ



Kars'ın Kağızman İlçesi kırsalında mayın patlaması sonucu şehit düşen iki uzman çavuşun cenazesi, askeri helikopterle Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Buradan ambulansa konulan şehitlerin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adi Tıp Kurumu'na götürüldü. Bekar olan ve isimleri henüz açıklanmayan şehit uzman çavuşların cenazeleri, otopsi işleminin ardından memleketleri Bitlis ve Kahramanmaraş'a gönderilecek.



