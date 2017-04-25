Kağızman'da Mayınlı Tuzak: 2 Asker Şehit, 1 Asker Yaralı

KARS'ın Kağızman İlçesi kırsalında arama- tarama faaliyeti sırasında mayın patlaması sonucu 2 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı.



Terör örgütü PKK'nın yuvalandığı Çemçe Dağları'nın eteğindeki Kağızman'a bağlı Dibekkaya Köyü kırsalında, Erzurum'dan giden Jandarma Özel Harekat Taburu, dünden itibaren arama- tarama çalışmalarını başlattı. Bugün yapılan çalışmalar sırasında, teröristlerin daha önceden döşediği bildirilen mayının patlaması sonucu, 2 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonları sürüyor. - Kars