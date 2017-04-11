Kağızman'da Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Kars'ın Kağızman İlçesi'nde jandarmanın yaptığı yol kontrollerinde bin 40 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Kağızman Akçay Jandarma Komutanlığı'nca yapılan yol emniyet ve kontrollerinde bir firmaya ait otobüste yapılan aramada, otobüsün bagajında Azerbaycan vatandaşı V.N.'ya ait 2 valiz 1 koli içerisinde yapılan kontrollerde bin 40 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Ele geçirilen kaçak sigaralar muhafaza altına alınırken, Azerbaycan vatandaşı V.N. gözaltın alındı. Gözaltına alınan V.N.'ya 14 bin 560 lira para cezası uygulandı. V.N. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. - KARS