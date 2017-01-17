Kağızman'da Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Kars'ın Kağızman İlçesi'nde jandarma ekiplerince yapılan yol kontrollerinde bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Kağızman Jandarma Karakol Komutanlığı'nca yapılan yol arama ve güvenlik uygulamalarında durumundan şüphelenilen ve durdurulan otomobilde yapılan aramada otomobilin bagajında saklanmış bin 200 paket kaçak sigara ele geçirilirken, otomobil sürücüsü E.Y. gözaltına alındı.



Gözaltına alınan E.Y. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, ele geçirilen bin 200 paket kaçak sigara muhafaza altına alındı. - KARS