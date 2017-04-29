Kağızman'da Işkın Otu Tezgahlardaki Yerini Aldı

Kağızman ilçesinde yüksek kesimlerinde doğal olarak yetişen ışkın otu, tezgahlardaki yerini aldı.



Baharın gelmesiyle birlikte Kağızman ilçesine bağlı köylerde yüksek kesimlerindeki karların erimesiyle doğal olarak yetişen ışkın tezgahlardaki yerini almasıyla satışa sunuldu.



Işkın satıcısı Mehmet Karaşal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ışkının belli zamanlarda ve aylarda toplandığını söyledi.



Nisan ayının sonu ile Mayıs aylarının ortasına ışkın toplamaya başladıklarını ifade eden Karaşal, "Vatandaşların bu ayları sabırsızlıkla beklediğini görüyoruz. Işkın mevsiminde kısa bir süre de olsa ekmeğimizi kazanmaya başlayacağız. İlk olarak kavak dediğimi mevkinin dağlarının ışkın getirdik. Kağızman'ın en yüksek dağlarında yetişen ışkını toplamak çok zahmetli bir iş. Sabahın erken saatlerinde dağlara çıkıp ışkını bulmak için kilometrelerce yol yürüdüğümüz oluyor." diye konuştu.



Işkın satıcısı Cesim Çelik ise ışkının gördüğü rağbetten memnun olduğunu belirterek, "Işkının satışı rağbet görüyor yeni ve az geldiğinden dolayı kilogramının 5 ile 7 lira arasında satışa sunuyoruz." dedi.