Kağızman'da Fidan Dikimi

Kağızman Kaymakamı Ercan Öter ve Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, öğrencilerle birlikte fidan dikti.



Kağızman Yatılı Bölge Okulu'nu ziyaret eden Öter ile Yıldız, burada düzenlenen törenle öğrencilerle birlikte çam ve uzun elma fidanını toprakla buluşturdu. Okul bahçesinde dikilen fidanlara protokol üyelerinin isimlerinin yazılı olduğu küçük tabelalar asıldı.



Kaymakam Öter, ağaç dikmenin büyük bir sosyal faaliyet olduğunu belirterek, "Belediye Başkanımız ve öğrencilerimizle beraber fidan dikmek ayrı bir mutluluk arz ediyor. Daha temiz bir hava, daha yeşil bir dünya için her öğrencinin okuduğu okulda dikili bir ağacı bulunsun istiyoruz. Öğrencilere ağaç sevgisini aşılamak ve bugünü onlarla paylaşmak çok güzel bir duygudur." dedi.



Törene, Kaymakam Öter ve Belediye Başkanı Yıldız'ın yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Bayşar, idareciler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.