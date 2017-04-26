Kağızman'da "Akıl Oyunları" Sınıfı Açıldı

Kars'ın Kağızman ilçesindeki Dr. Mustafa Yalçın İlkokulu'nda, velilerin katkılarıyla "Akıl Oyunları" sınıfı oluşturuldu.



Oyun ve fiziksel aktivite derslerinde kullanılacak olan sınıfta zeka geliştirici oyunlar ile çocukların internet ve bilgisayar bağımlılıklarının da önüne geçilmesi hedefleniyor.



Dr. Mustafa Yalçın İlkokulu Müdür Yardımcısı Muhammet Yeşilbaş, burada yaptığı konuşmada, Akıl Oyunları Sınıfı Projesi'nin okuldaki önemli projelerden bir olduğunu belirterek, "Çalışkanlık sınıfımız tarafından yürütülen bir projemiz. İki öğretmenimizin rehberliğinde sınıfı oluşturduk. Velilerimizin katkılarıyla bu sınıf oluşturuldu." dedi.



Projenin öğrencilerin dikkatini çektiğini vurgulayan Yeşilbaş, şöyle konuştu:



"Oyun ve Fiziki etkinlikler dersinde her sınıf bu sınıfta eğitim görecek. Başlangıç için 10 oyunumuz var. Başarılı olacağını düşünüyorum. Çocuklarımızın çok ilgisini çekti, çocukları biraz teknolojiden, internet, tabletten uzaklaştırmak amacıyla bu projeyi düşündük. Çünkü çocukların bilgisayar aşkının hepimizin derdi olduğunu düşünüyorum. Buna birazcık çare olmak istedik."



Sınıfın açılışına, Kağızman Kaymakamı Ercan Öter, Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Yener Kaya, Kağızman İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Bayşar, veliler ve öğretmenler katıldı.