Kağıtsporlu Milli Judocu, Çek Cumhuriyeti'nden Madalya ile Döndü
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor’un milli judocusu Ömer Kemal Aydın, Çek Cumhuriyeti’nde düzenlenen turnuvada gümüş madalya kazandı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'un milli judocusu Ömer Kemal Aydın, Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen turnuvada gümüş madalya kazandı.
7-9 Nisan tarihlerinde Çek Cumhuriyeti'nin Teplice kentinde gerçekleşen Ümit'ler Avrupa Judo Kupası müsabakalarında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü sporcusu Ömer Kemal Aydın gümüş madalya kazanarak ikinci oldu. 31 ülkeden 700 sporcunun katılımıyla yapılan Ümitler Avrupa Kupası müsabakalarına Ay Yıldızlı millilerimiz 19 sporcuyla katıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü'nün alt yapı sporcusu Aydın, turnuvada finale kadar yükselmeyi başardı.
Finalde Azeri rakibine yenilen milli, sporcu ikinci oldu. - KOCAELİ
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