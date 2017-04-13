Kağıthane'deki Silahlı Soygun

Kağıthane Belediyesinin sosyal tesislerine ait hasılatı gasbettiği iddia edilen 2 kişi tutuklandı.



Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 10 Nisan'da Kağıthane Belediyesinin sosyal tesislerine ait hasılatı taşıyan Erkan B'nin (57) kullandığı otomobilin önünü keserek, silah tehdidiyle yaklaşık 40 bin lirayı gasbeden yüzleri maskeli şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasını tespit etti. Polis, şüphelilerin olaydan bir hafta önce de Erkan B'yi takip ettiğini belirledi.



Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda, H.Ö. (32) ve S.Ç. (27) gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada, 2 av tüfeği ve 22 fişek ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.