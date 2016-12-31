Kağıthane'deki Market Soygunları Güvenlik Kamerasında

Kurusıkı tabancalı şüpheli, market çevresinde dolaşırken yakalandı.



İstanbul DHA



Kağıthane'de son zamanlarda marketlere yönelik olarak artan silahlı gasp olaylarını önlemek amacıyla Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.



Önceki gün saat: 20.30 sıralarında Talatpaşa Mahallesi'nde bir market görevlilerce takibe alındı. Market etrafında şüpheli hareketler sergileyen şüpheli, polisleri farkedince kaçmaya çalıştı. Ancak yaşanan kovalama neticesinde O.K. (23) adlı şüpheli yakalandı.



Üzerinden kurusıkı silah çıkan şüphelinin 2 suçtan aranma kaydının yağma suçundan ise firari olduğu tespit edildi.



Öte yandan marketlerde yaşanan gasplar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.