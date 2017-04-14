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Kağıthane'de Pompalı Tüfekle Kuyumcu Soygunu
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Kağıthane'de Pompalı Tüfekle Kuyumcu Soygunu

Kağıthane ilçesinde pompalı tüfekli 6 soyguncu, bir kuyumcudaki altınları alarak kayıplara karıştı.

Kağıthane'de Pompalı Tüfekle Kuyumcu Soygunu

Kağıthane ilçesinde pompalı tüfekli 6 soyguncu, bir kuyumcudaki altınları alarak kayıplara karıştı.

Kaynak: Dunya.com

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