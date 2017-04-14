Kağıthane Belediyesi'nden Kutlu Doğum Haftası Programı
Kağıthane Belediyesi'nden Kutlu Doğum Haftası ProgramıİSTANBUL, (DHA) 'KAĞITHANE Belediyesi Kutlu Doğum Haftası kapsamında etkinlik düzenledi.
Kağıthane Belediyesi'nden Kutlu Doğum Haftası Programı
İSTANBUL, (DHA) 'KAĞITHANE Belediyesi Kutlu Doğum Haftası kapsamında etkinlik düzenledi. Hz. Muhammed'in doğumunun 1446'ncı yıldönümü münasebetiyle düzenlenen etkinlikte, duygu dolu anlar yaşandı.
Yahya Kemal Spor Kompleksi'nde düzenlenen etkinliğe 20. dönem Rize Milletvekili Şevki Yılmaz, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ve Kağıthaneli vatandaşlar katıldı.
Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile başlayan etkinlikte hicretin canlandırıldığı kum sanatı gösterisi, katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu, sohbetiyle katılımcılara keyifli anlar yaşatırken, şair Serdar Tuncer'in şiir dinletisi katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.
20. dönem Rize Milletvekili Şevki Yılmaz'ın getirdiği salavata katılımcıların eşlik etmesiyle ortaya renkli görüntüler çıktı.
Vatandaşlara gül ve lokum dağıtılırken, vatandaşlar keyifli anlar yaşayarak etkinlikten ayrıldı.
(FOTOĞRAF)
(Tür: İstanbul)