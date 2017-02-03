Kağıthane Belediyesi Hastalara Umut Oldu

Türk Kızılayı Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Can ile fuaye alanına gelen Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ve başkan yardımcıları da kan bağışında bulundu. Başkan Kılıç, çalışma arkadaşlarına duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ederek, her zaman Türk Kızılayı'nın yanında yer aldıklarını söyledi.

Kendisinin de Türk Kızılayı'nın daimi bağışçısı olduğunu ifade eden Başkan Kılıç, ''Bugün, Kağıthane Belediyemizin çalışanları ile Türk Kızılayı'nın kan bağışı kampanyasına katıldık. Verdiğimiz bir ünite kan 3 hayatın kurtulmasına vesile oluyor. Yoğun çalışma ortamının içerisinde kan verme fırsatı bulduğumuz için mutluyuz. İnşallah verdiğimiz kan ihtiyaç sahiplerine şifa olur. '' dedi.

Kampanya süresince Türk Kızılayı ekipleri tarafından kan bağışında bulunan belediye çalışanlarının her birine birer teşekkür belgesi verildi.