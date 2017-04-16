Kağıt Toplayan Çocukların Tehlikeli Yolculuğu, Yürekleri Ağza Getirdi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, hurda kağıt toplayıcılığı yapan, yaşları 10 ile 15 arasında değişen 10 çocuğun kamyonet kasası üzerindeki tehlikeli yolculuğu, yürekleri ağza getirdi.
Hatay'ın İskenderun ilçesi'nde hurda kağıt toplayan çocukların kamyonetin kasasına yükledikleri çuvalların üzerindeki yolculuğu, görenlerin yüreğini ağzına getirdi.
DÜŞME TEHLİKESİ ATLATTILAR
Yaşları 10 ile 15 arasında değişen 10 çocuk, trafik ışıklarında durup tekrar hareket eden kamyonetten düşme tehlikesi atlattı. Çocukların biri hurda kağıt çuvalların üzerinde ayağı kalkıp, Türk Bayrağı açarken diğerleri de çevreye gülücükler dağıttı. Kamyonet daha sonra üzerindeki çocuklarla hareket edip gözden kayboldu.