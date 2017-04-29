Kağıt Müzesi'nde ''Dünyada Seramik ve fotoğraf Sergisi''

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan Seka Mehmet Ali Kağıtçı Müzesi'nde Kocaeli Üniversitesi Değirmendere Ali Özbay MYO öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Nermin Demirkol'un Dünyada Seramik ve Fotoğraf Sergisi gerçekleştirilecek. 2 Mayıs Salı günü saat 14.00'da açılışı yapılacak sergi 15 Mayıs'a kadar gezilebilecek.

2 MAYIS'TA SERGİ AÇILIŞI YAPILACAK

Sergi Yrd. Doç. Dr. Nermin Demirkol'un ülkemizden ve Barselona, Toledo, Torino, Limoges, Stockholm, Osaka, Glasgow, Pekin gibi dünyadaki önemli seramik ile ilgili yerlerden çektiği fotoğraflar yer alacak. Ayrıca Uşak Üniversitesi GSF Seramik Bölümü'nden Hakan Öcel'in bu fotoğrafları fotokopi transfer metodu ile kendi seramik eserlerine aktardığı fotoğraf ve seramik eserlerden oluşacak. Sergi açılışı 2 Mayıs'ta saat 14.00'da Seka Kağıt Müzesi'nde gerçekleşecek.