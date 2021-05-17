Kağıt Ev Canlı izle! Star Tv Kağıt Ev 5. bölüm canlı izle! 17 Mayıs Kağıt Ev full HD Canlı izle!

Ekranların sevilen dizisi Kağıt Ev bugün Star TV'de başlıyor. Kağıt Ev canlı izle, yeni bölüm canlı izle! Kağıt Ev 5. bölüm canlı izleme linki! Kağıt Ev yeni bölümde neler olacak? Kağıt Ev son bölümde neler oldu? Kağıt Ev dizisi canlı izle! Star TV Kağıt Ev izle! Kağıt Ev Canlı izle! Star Kağıt Ev ilk Bölüm canlı izle! 17 Mayıs Kağıt Ev full HD Canlı izle!

Kağıt Ev, O3 Medya imzalı, yönetmeliğini Şenol Sönmez'in yaptığı Türk yapımı drama türündeki televizyon dizisi. Dizinin başrolünde Erdal Beşikçioğlu ve Nur Fettahoğlu yer almaktadır. Dizi 17 Mayıs 2021 tarihinde Star TV'de yayımlanmaya başlayacaktır. Ekranların sevilen dizisi Kağıt Ev bugün Star TV'de başlıyor. Kağıt Ev canlı izle, yeni bölüm canlı izle! Kağıt Ev 5. bölüm canlı izleme linki! Kağıt Ev yeni bölümde neler olacak? Kağıt Ev son bölümde neler oldu? Kağıt Ev dizisi canlı izle! Star TV Kağıt Ev izle! Kağıt Ev Canlı izle! Star Kağıt Ev ilk Bölüm canlı izle! 17 Mayıs Kağıt Ev full HD Canlı izle! İşte detaylar haberimizde…

KAĞIT EV 5. BÖLÜM ÖZETİ

Görgü tanığının, Azra'nın canlı yayınında Mert'i suçlaması üzerine, Mert İnci'yle sevgili olduklarını itiraf etmek zorunda kalır. Mert'in itiraflarına Gülsüm'ün tepkisi nasıl olur? Mert Emniyetteki ifadesinde Bülent'e bilgi verirken, kendisini nasıl suçlu durumuna sokar? Issız kayalıklara bırakılan İnci'nin cesedinin bulunmasından sonra Gülsüm evine döner. Gülsüm kızının ölümünden kimi suçlar? Programında Mert'in suçlanmasına neden olan Azra Cihan'a kendini affettirebilecek mi? Cihan, otuz yıllık karısının babasının bir katil olduğunu öğrenmişti. Bu şokla eve gelen Cihan, Aylin'le nasıl yüzleşecek? Cemre'yi kim neden kaçıracak ve kendini kaçıranları Cemre nasıl zor duruma düşürecek?

KAĞIT EV DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Fırtına ailesinin, 3 çocuklarıyla sürdürdükleri mutlu aile hayatı, bir günde yerle bir olur. Ceza Hukuku Profesörü Cihan Fırtına, uzun zamandır yayınlarına katıldığı 'Suçlu Peşinde' programının yapımcısı Azra İnce'nin cazibesine yenik düşer ve karısı Aylin'i aldatır. Başarılı bir avukat olan Aylin, işi ve 3 çocuğu arasında koştururken, bu ihaneti farketmez bile. Fakat 16 yaşındaki kızları Cemre, ihaneti yakalar. Ancak şüpheleri onu yanlış kadına götürür. Yıllardır evlerinde çalışan Gülsüm'ün kızı İnci'yi hedefe koyar. Aile tarafından burslu okutulan İnci, Cemre'nin hışmına uğrar ve yaptıkları kavgada ölür. Ortadan kaybolan kızını arayan Gülsüm'ün tek sığınağı, Fırtına ailesidir. İnci'yi göz yaşları içinde arayan bir diğer kişi de, ailenin büyük oğlu Mert'tir… Çünkü İnci, Mert'in herkesten gizlediği sevgilisidir. Fırtına ailesi vicdan, merhamet, ihanet üçgeninde sınanırken, Cihan'a tutkuyla bağlanan Azra da, zamanla bir öldüren cazibe figürüne dönüşecektir.

KAĞIT EV OYUNCULARI KİMLER?

• Erdal Beşikçioğlu (Cihan Fırtına)

• Nur Fettahoğlu (Aylin Fırtına)

• Can Nergis (Bülent)

• Tuvana Türkay (Azra)

• Nihal Koldaş (Gülsüm)

• Yaşar Uzel (Halil)

• Nejat Uygur (Mert Fırtına)

• Helin Kandemir (Cemre Fırtına)

KAĞIT EV CANLI STAR TV!

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