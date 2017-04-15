Kagider "Women 7" Toplantısına Katıldı

Dünyanın önde gelen 7 sanayileşmiş ülkesi ile Avrupa Birliğini (AB) bir araya getiren G7 kapsamındaki Women 7 (W7) toplantısına Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) katıldı.



KAGİDER'den yapılan açıklamaya göre, İtalya'da gerçekleştirilen G7 Dışişleri Bakanları Toplantısına paralel olarak bu yıl ilk kez Women 7 (Kadın 7) toplantısı gerçekleştirildi. Bu toplantıya davet edilen KAGİDER Başkanı Sanem Oktar Türkiye'den katılan tek kadın STK temsilcisi oldu.



"Kadınların ve kız çocuklarının ekonomiye katılımı" başlıklı çalışmaya katılan Oktar, kadın girişimciliğinin Türkiye'deki gelişimi hakkında bilgi verdi.



Oktar, ayrıca girişimcilik ve kadın istihdamının artırılması için yapılması gerekenler konusunda KAGİDER'in görüşlerini aktardı.



G7 liderliği için politika önerileri ele alındı



W7 zirvesinde uluslararası kuruluşlar, STK'lar, siyaset ve iş dünyasının temsilcileri ile akademisyenler bir araya geldi. Zirvede, toplumsal eşitsizliği azaltacak ve sürdürülebilir, toplumun bütün kesimlerini içeren bir kalkınmayı ve verimliliği elde edecek şekilde cinsiyet eşitliği konusunun nasıl ele alınması gerektiğine dair G7 Dönem Başkanı İtalya'ya sunulmak üzere somut politika önerileri üzerinde çalışıldı.



Toplantıda kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesinin önündeki engeller tartışılırken, kadınların değişimde oynadıkları rol üzerinde de duruldu.Yapılan çalışmalar sonucunda, daha önceki G7 bildirilerinin ve uluslararası dokümanların ışığında şu olgulara dikkat çekildi:



"Cinsiyet eşitliği, bir kadın sorunu değil, toplumu tümüyle etkileyen global bir sorundur. Cinsiyet eşitliğini sağlamak için her alanda çalışmak herkesin sorumluluğudur. Erkek, kadın, özel- kamu sektörleri ve G7 dahil olmak üzere kimse bu konuda tek başına çalışamaz; herkesin kendi sorumluluk ve etki alanları içinde kolektif olarak çalışmaları gerekmektedir."



Bu arada, W7 Zirvesi şu konularda görüş birliği sağladı:



"2030 gündemini cinsiyet eşitliği boyutuyla hayata geçirmek ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmak istiyorsak, 'kızlardan başlamak' bir zorunluluktur. Bütünlükçü bir yaklaşım gerekmektedir. Bu kapsamda, kız çocuklarının ve kadınların eğitimlerine yatırım yapmak ve onları ekonomik açıdan güçlendirmek, sosyal eşitsizlikleri, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her türlü şiddeti ortadan kaldırmak, onların sağlık hizmetlerine erişimini sağlamak ve göç etmek zorunda kalan kadın ve kız çocuklarını korumak gibi karşılıklı olarak birbirlerine bağımlı ve birbirlerini besleyen alanlara odaklanmak zorundayız."