Kagider: Referandum Üzerinde En Ufak Bir Şaibenin Kalmaması Demokrasinin Geleceği İçin Önemli

Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Başkanı Sanem Oktar, referandum sonuçları üzerinde "en ufak bir şaibenin bile kalmaması"nın, demokrasinin geleceği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.



Referandum sonuçlarına ilişkin bir yazılı açıklama yapan Oktar, "16 Nisan'da gerçekleşen anayasa referandumuna seçmen yüzde 85 gibi yüksek bir oranda katılım göstermiştir. Referandumun en önemli sonuçlarından biri halkın demokrasiye sahip çıktığını ortaya koymuş olmasıdır" dedi ve ekledi:



"Diğer taraftan referandum sonuçları üzerinde en ufak bir şaibenin bile kalmaması ve ilgili kurumların bu konuda sorumluluklarını yerine getirmeleri ülkemizde demokrasinin geleceği açısından büyük önem taşımaktadır."



Açıklamasında, "Şimdi istikrara odaklanma zamanıdır" çağrısı yapan oktar, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Toplumun yüzde 100'ünü kucaklayarak toplumsal uzlaşmanın sağlanması, ekonomide ve siyasette Türkiye'yi geleceğe taşıyacak ve dünyada hak ettiği konuma ulaşmasını sağlayacak yapısal reform sürecinin başlatılarak tamamlanması gerekmektedir. Kadın girişimciliğinin ve kadının ekonomik ve sosyal konumunun güçlenmesi için çalışan Türkiye Kadın Girişimciler Derneği KAGİDER olarak Türkiye'nin yararına olacağına ve ülkemizde kadının ekonomik sosyal ve politik güçlenmesini sağlayacağına inandığımız bütün reform çalışmalarına elimizden gelen tüm desteği vereceğimizi kamuoyu önünde açıklamayı görev ve sorumluluğumuz olarak kabul ediyoruz." (Fotoğraflı) - İstanbul