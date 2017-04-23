Kağıda Çizdikleri Hayalleri Gerçek Oldu
Tebessüm Derneği, “Çocuksu Hayaller Projesi” kapsamında, Banaz Hasanköyü İlkokulu’ndaki 37 öğrencinin önceden çizimlerini yaptırdığı hayallerini gerçekleştirdi.
Tebessüm Derneği, "Çocuksu Hayaller Projesi" kapsamında, Banaz Hasanköyü İlkokulu'ndaki 37 öğrencinin önceden çizimlerini yaptırdığı hayallerini gerçekleştirdi. Çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çifte mutluluk yaşadı.
Tebessüm Derneği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu, Uşak Banaz Hasan köyündeki çocuklarla yaşadı. Tebessüm Derneği, "Çocuksu Hayaller Projesi" kapsamında, Banaz Hasanköyü İlkokulu'ndaki 37 öğrencinin önceden çizimlerini yaptırdığı hayallerini gerçekleştirdi. Çeşitli oyuncak ve hediyelerle çocuklar çifte bayram sevinci yaşadılar.
Her yıl binlerce ihtiyaç sahibine ulaşan Tebessüm Derneği'nin sosyal yardım alanında yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerine devam ettiğini belirten Tebessüm Derneği yetkilisi Berat Petekkaya, "Çocuksu Hayaller Projesi, dönemsel olarak gerçekleştirdiğimiz projelerimizden bir tanesi. Bu yıl Uşak Banaz Hasan köyünde gerçekleştirmiş olmaktan mutluluk duyduk. Projemize destek vermek isteyenler cocuksuhayaller.com sitemizden irtibata geçebilirler" dedi. - ANKARA