Kafkasya'da Rüşvetin Boyutu 10 Bin Dolar

Kuzey Kafkasya Federal Bölgesi Başkanı Sergey Baçurin, Kuzey Kafkasya'da tespit edilen ortalama rüşvet miktarının 10 bin dolar olduğunu söyledi.



Kuzey Kafkasya Federal Bölgesi Başkanı Sergey Baçurin, bugün Kuzey Kafkasya'da tespit edilen rüşvet miktarının 10 bin dolar olduğunu bildirdi. Baçurin, "Belgelenmiş ortalama rüşvet miktarı, 2017 yılının ilk çeyreğinde 12 kat artarak 500 bin ruble oldu" dedi.



Baçurin, ayrıca 2017 yılının ilk aylarında rüşvet suçlarının en çok polis memurları tarafından işlendiğini, yaklaşık 67 polis memurunun suçlarının 18 belgeyle tespit edildiğini dile getirdi. - MOSKOVA