Kafkas Üniversitesi Genel Cerrahi Kliniği'nde 3 Boyutlu Ameliyat

İstanbul' da özel bir üniversite hastanesinde uzun süredir dalakta kitle nedeniyle takip edilen 62 yaşında erkek hasta, Kars Kafkas Üniversitesi'nde ameliyat edildi.



Hasta, dalaktaki kitlenin zamanla büyümesi nedeniyle özel üniversite hastanesi tarafından Kafkas Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği' ne yönlendirilerek ameliyata alındı.



Prof. Dr. Mahmut Can Yağmurdur ve Yrd. Doç. Dr. Kenan Binnetoğlu'ndan oluşan ekip ile Kars'ta yine bir ilke imza atıldı.



3 boyutlu kapalı (lapasokopik) ameliyat ile başarılı bir şekilde ameliyat yapılarak hastanın tümörlü dalağı alındı ve problemsiz bir şekilde taburcu edildi. - KARS