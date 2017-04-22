Bir sigorta şirketinde çalışan Sydney ve eski hastabakıcı olan eşi Linda, babalarını huzur evine göndermek için sağlık bakanlığı personelini beklemektedirler. Linda ve Sydney arasında başlayan Kafka sohbeti üzerine kapılarını çalan yabancının ünlü Kafka araştırmacısı Max Brod olduğunu öğrenmeleri ve ardından Kafka'nın ve ailesinin de günümüze gelmeleri ile olaylar gerçekdışı bir hal alır. Kafka, dünyaya mal olmuş hayat hikayesi, babası ve eserlerinin dünya çapında ün kazanması ile yüzleşmek zorunda kalacaktır. Gerçeklik ve gerçekdışılığın iç içe geçtiği ve Kafka'nın Duruşması'na bağlanan oyun, "ünlü olma" kavramına madalyonun öbür yüzünden bakıyor.





Tür: Yetişkin Oyunu





Yaş Sınırı: 13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.





Yazan: Alan Bennett





Yöneten: Cem Karar





Çeviren: Ali H. Neyzi





Web Sitesi: http://www.tiyatrotam.com



13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.





Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : Tiyatro Tempo



Mekan Adresi : Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 114/C Maltepe/ANKARA



Başlangıç Saati : 22.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 21: 00: 00



Kategori : Kafka'nın Şeyi



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır