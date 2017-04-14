Kafeteryalarda Yaşayan Çift Yeni Evlerine Kavuştu

İzmir'de iki yıldan beri maddi durumları olmadığı için park ve kafeteryalarda yaşayan Grigoria-Mehmet Sever çifti, hayırseverlerin desteğiyle sıcak yuvaya kavuştu.



Gezmek amacıyla 30 yıl önce İzmir'den Yunanistan'a giden Mehmet Sever (61), Grigoria Agakou (56) ile tanışıp evlenerek bu ülkeye yerleşti. Sever, 2 yıl önce emeklilik işlemlerini tamamlamak için eşiyle İzmir'e döndü.



Bir süre tanıdıklarının evinde kalan Grigoria böbrek yetmezliği, eşi Mehmet Sever de fıtık ve katarakt nedeniyle hastaneye yatırıldı. Emeklilik işlemlerini tamamlayamadıkları için maddi durumları günden güne kötüye giden çift, Yunanistan'a dönemedi ve kalacak yerleri olmadığı için uzun süre hastanede yaşadı.



Hastaneden ayrılmalarının ardından park ve kafeteryalarda kalmaya başlayan çiftin hikayesi, sosyal medyada paylaşılınca durumdan haberdar olan İzmirli Berrin Güner, yardım için harekete geçti.



Sever çiftine ulaşan Güner, onları otele yerleştirdikten sonra sosyal medya hesabındaki takipçilerinin yardımıyla eşyalı daire kiraladı.



Yeni evlerine yerleşen Mehmet Sever, gazetecilere yaptığı açıklamada, çevre esnafı ve mahallelilerin bazen yemek bazen ilaç verdiklerini, bazen de dükkanlarını açarak kalacak yer sağladıklarını söyledi.



"Bir süre kaldığımız parkta parktakiler, 'Polis çağıralım, sizi bakımevine götürsünler.' dedi. Bir çaresi bulunmadı." diyen Sever, bakıma muhtaçlar için faaliyet gösteren belediyenin bakımevine yerleşmesinin teklif edildiğini anlattı.



Sever, "Orada eşimle kalamıyormuşuz, sebebi de kadınların ayrı bakımevi varmış Basmane'de. Yabancı ve rahatsız, orada yalnız kalmasına müsaade etmem. Geri tekrar kafeteryaya geldik. Ben eşimi bırakmam. İkimizin ayrılmasını kesinlikle kabul etmiyorum. Kendisi de kabul etmedi. Türkçe'yi de tam iyi bilmiyor." şeklinde konuştu.



Mehmet Sever, "Ev bulunduğunu duyunca çok sevindik. Kahve ve kafeteryalardan kurtulduk. Sıcak bir yere geldik." dedi.



Grigoria Sever de "Ben her gün dua ediyorum. Bir insan gelip bize ev kapısı açtı. Kafamızı sokacak yer buldu. Yardımcı oldu. Ayrı ayrı olmazdı ki. Ben dayanamazdım. Ayrı olduğumuz için dayanamazdım." ifadelerini kullandı.