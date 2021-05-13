Kafeler açılıyor mu? Pazartesi kafeler açılacak mı?
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Kafeler açılıyor mu? Pazartesi kafeler açılacak mı?

Kafeler açılıyor mu? Pazartesi kafeler açılacak mı?
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17 Mayıs Pazartesi günü bitecek tam kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak? Kafeler açılıyor mu? Pazartesi kafeler açılacak mı? Restoranlar ne zaman açılacak? Kafeler ne zaman açılacak?

17 Mayıs Pazartesi günü bitecek tam kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak? Kafeler açılıyor mu? Pazartesi kafeler açılacak mı? Restoranlar ne zaman açılacak? Kafeler ne zaman açılacak?

KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

17 Mayıs Pazartesi günü bitecek tam kapanma sonrası kafeler açılacak mı? Konu ile herhangi bir açıklama yapılmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz" ifadelerine yer verdi.

TAM KAPANMA SONRASI NORMALLEŞME NASIL OLACAK?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Başkanı Prof. Dr. İlyas Dökmetaş geçtiğimiz mayıs-haziran aylarında tam kapanma sonrası vaka sayılarının 2 binlere düştüğünü ancak hemen sonrasındaki 'tam' açılma ile 2-3 ay gibi kısa bir sürede rakamların yeniden 30 binlere dayandığını hatırlatarak, şöyle devam ediyor: "2. pik böyle yaşandı. Yaz sonu mecbur bir kapanmaya daha gittik, yine rakamları 5 binlere çektik. Sonrasındaki bir açılma daha! Bu sefer 60 binlere çıktık. Tarih tekerrür etmesin. Bu 7 gün sonunda, ben rakamların 10 bin civarında seyredeceğini düşünüyorum, ama diyelim 5 bin hatta 2 binlere düştü. Eğer açılmada eski hataları yaparsak, aşılama devam ediyor olsa dahi, vaka sayıları kısa sürede yeniden 20-30 binleri bulur. 'Attığımız taş ürküttüğümüz kurbağaya değsin.' Akılcı davranmalı, kademeli açılmaya gitmeliyiz, yoksa işimiz zor."

#EVDEKAL
COVID-19'un yayılmasını önlemek için:
Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.
Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.
Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.
Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.
Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.
Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.
Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.
Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.
Maskeler
Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.
#EVDEKAL
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